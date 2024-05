MARESCA

La finale di Coppa Italia tra, in programma per mercoledì 15 maggio alle 21:00 allo stadio Olimpico, sarà arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha selezionato un arbitro esperto per questa partita cruciale, ambita sia da Gian Piero Gasperini che da Massimiliano Allegri. Gli assistenti saranno Bindoni e Tengoni, con il quarto ufficiale Maurizio Mariani di Aprilia. Nel VAR saranno presenti Marini e Di Paolo Avar.