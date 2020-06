Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro di Napoli-Juve, finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Roma, allo stadio Olimpico. Gli assistenti saranno Paganessi e Alassio, quarto uomo Calvarese, mentre al Var saranno presenti Irrati e Schenone.Doveri ha arbitrato la Juve 14 volte in gare ufficiali, con 11 successi dei bianconeri, due pareggi e una sconfitta. 26 le reti realizzate e 9 subite dalla Juve in queste partite. In Coppa Italia 2 vittorie su 2 gare, con 6 gol segnati e 0 subiti.56' Gioco fermo per una gomitata di Dybala su Demme. Gesto involontario dell'argentino, l'azzurro rientra in campo dopo l'intervento dei medici.51' Eccesso d foga: ammonito Bonucci46' Anche la Juve chiede un rigore per un fallo su Dybala. Doveri dice di no e fischia la fine del primo tempo.35' Cristiano Ronaldo salta Koulibaly sul lato corto dell'area. Il senegalese lo stende ma l'arbitro lascia correre. Sbaglia perché era fallo netto.13' Contatto al limite dell'area tra Mario Rui e Alex Sandro. Il portoghese cerca il contatto, Doveri lascia correre e fa bene. Proteste del Napoli ma non c' niente.