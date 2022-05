In partenza da Caselle direzione Roma



Domani la finale di Coppa Italia #JuveInter pic.twitter.com/oYNfTQA1cf — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 10, 2022

La Juve in partenza. Dopo l'allenamento mattutino ( QUI ) e in attesa della conferenza serale, i bianconeri partono per raggiungere Roma, dove domani sera, ore 21, si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Un volo da Caselle che può portare dritti verso il primo e unico titolo stagionale, per quella che diventerebbe l'undicesima stagione consecutiva con un trofeo. I bianconeri sono pronti per giocarsi 90' o più di assoluto agonismo, perché non è solo una finale, ma anche un Derby d'Italia, uno dei più caldi.FOTO e VIDEO della partenza della Juventus da Caselle: