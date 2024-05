Finale Coppa Italia, Locatelli out: chi lo sostituisce?

Praticamente sempre in campo in stagione, Manuelnon sarà a disposizione di Massimilianoper ladi mercoledì tra. Chi lo sostituirà? Il tecnico livornese ci sta già pensando, con la consapevolezza di non avere un altro giocatore in grado di interpretare quel ruolo nel modo in cui lo intende lui. Le opzioni, però, non gli mancano.Max, quindi, potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Charly, che nelle ultime sei partite della Juve, dopo l'infortunio al bicipite femorale, ha collezionato appena 66 minuti ed è alla ricerca di più spazio per mettersi in mostra e convincere il club a un riscatto che appare decisamente difficile. In alternativa, nel ruolo di Locatelli potrebbe vedersi anche uno tra, Adriene Hans, con quest'ultimo che in stagione ha accumulato solo otto presenze, di cui tre da titolare, per un totale di 283 minuti. In pole, però, al momento c'è un altro giocatore: si tratta di Fabio, entrato bene in campo nel match di ieri contro la Salernitana dopo un periodo in cui era un po' sparito dai radar. Allegri, comunque, ha ancora tempo per rifletterci, anche in base alle indicazioni ricevute in allenamento. Già domani, giorno di vigilia, si potrà capirne di più.