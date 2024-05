Parti forte. Tieni botta. Tiri un sospiro di sollievo e scacci le paure.-Juventus è 0-1 all'intervallo e sì, tutto va incredibilmente come deve andare. Ogni dettaglio. Pure gli errori, che alla fine trovano sempre e solo la difesa bianconera. Ha segnato Vlahovic e non è un dettaglio. L'ha fatto sfruttando un tocco di McKennie e un'apertura visionaria di Cambiaso. Tutto come doveva andare, appunto.Adesso la prova più difficile, quella che spesso la Juve ha fallito, ad alto e meno alto livello: la finale di Coppa Italia è un gioco di continuità. Quel 'niente' che basta a scivolare, è davvero troppo vicino per continuare a difendersi soltanto.