Le parole diin conferenza stampa:"L’atmosfera di domani? Non mi aspetto nulla di particolare, siamo abituati a giocare in atmosfere simili, ma ci dà tanti stimoli. Bisogna isolarsi da tutto questo, conta il campo. In questi anni abbiamo già giocato due finali di Coppa Italia, sarebbe bello raggiungere una finale di Europa League, sarebbe davvero un traguardo storico".