Le parole di Marten De Roon a Mediaset:“Si può battere questa Juventus? Siamo in grado di battere chiunque, però non sarà facile. La Juve ha esperienza nelle finali, è una grande squadra che trova sempre il gol anche quando soffre. Siamo molto contenti di giocare un’altra finale, soprattutto a Roma con uno stadio pieno visto che quella di Reggio Emilia era a in uno stadio vuoto. Vogliamo portare tutta Bergamo a questa finale”.