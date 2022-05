E' la sera della finale a Roma:I bianconeri, che hanno consolidato il piazzamento Champions in campionato, hanno l'ultima occasione di sollevare un trofeo nella stagione in corso, dopo aver perso la Supercoppa Italiana a gennaio proprio contro i nerazzurri. Di contro, per Inzaghi la finale di stasera può rappresentare il migliore viatico per il finale di campionato che vede la sua squadra all'inseguimento del Milan.Grande attesa per Paulo, annunciato fra i titolari, all'ultima grande partita con la maglia della Juventus e grande obiettivo dell'Inter per la prossima sessione di mercato.Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri.Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.