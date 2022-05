Share







di Andrea Menon, inviato all'Olimpico di Roma

Una partita che ne racconta almeno tre. La Juve perde 4-2 con l'Inter e perde la finale di Coppa Italia, quella che di fatto interrompe un ciclo di vittorie. Il primo anno senza titoli pesa, anche per come è arrivato. Due finali perse in maniera incredibile, entrambe contro l'Inter. La Juve va sotto subito su una disattenzione che Barella trasforma in gol all'incrocio, ma poi sale, spinge e crea tanto. E nel secondo tempo la ribalta: in 4' Morata e Vlahovic mettono la testa avanti e indirizzano la gara. Poi i bianconeri si abbassano di nuovo e subiscono il gol sul rigore contestato di Calhanoglu. E' 2-2, si va ai supplementari. La Juve attacca ancora, ma alla prima disattenzione crolla: secondo rigore, trasforma Perisic. Poco dopo ancora Perisic, colpo del ko. Quello che la Juve aveva fallito in diverse occasioni, quello che fa smarrire ancora una volta - in questi anni - la Juve. Una buona partita, che non basta, che lascia tanto amaro in bocca. E' mancato ancora qualcosa, solo che oggi contava di più.



