La Juventus domani sera alle 21 affronterà l'Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia. In concomitanza con la partenza della squadra da Torino, la Juve ha diramato l'elenco dei 21 convocati di Andrea Pirlo per l'importantissima sfida. Solo un assente dalla lista, lo squalificato Alex Sandro.

Qui di seguito i giocatori convocati da Pirlo per la finale di Coppa Italia:



PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

Chiellini

Bonucci

De Ligt

Demiral

Frabotta

Cuadrado

Danilo



CENTROCAMPISTI

Arthur

Ramsey

McKennie

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Kulusevski

Chiesa



ATTACCANTI

C. Ronaldo

Dybala

Morata