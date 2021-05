DAL SITO UFFICIALE DELL'ATALANTA





Dopo tanta attesa sta finalmente per arrivare il 19 maggio! Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Atalanta contenderà il successo in Coppa Italia alla Juventus.



Per l’Atalanta si tratta della quinta finale conquistata, la seconda nelle ultime tre stagioni. Una partita secca e aperta da giocare con attenzione, ma come sempre da Atalanta.



Un appuntamento che tutti gli atalantini, dalla squadra ai tifosi, stanno aspettando con trepidazione, finalmente è arrivato il momento di giocare!





