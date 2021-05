Come riporta l'Ansa, si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. Intanto, ​Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo, e il sindaco Giorgio Gori hanno diramato un comunicato stampa rivolto ai tifosi della Dea: "Mercoledì sera l'Atalanta scende in campo a Reggio Emilia per coronare l’ennesima fantastica stagione sportiva: con un turno di anticipo e per il terzo anno consecutivo è già stata centrata la qualificazione alla Champions League. Avremmo voluto goderci ogni vittoria nel Gewiss Stadium, avremmo voluto andare in trasferta a Liverpool, ad Amsterdam, a Madrid, ma un nemico invisibile, quanto devastante, ce lo ha impedito".