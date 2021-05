DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Ieri sera, a Reggio Emilia, la Juventus ha vinto la sua 14ª Coppa Italia, almeno cinque successi in più di ogni altra squadra.



Federico Chiesa ha segnato cinque gol contro l'Atalanta considerando tutte le competizioni, contro nessuna squadra ne conta di più (cinque anche contro il Bologna).



Dejan Kulusevski è il primo giocatore che ha sia segnato che servito un assist in Finale di Coppa Italia da quando Opta raccoglie questo tipo di dato nella competizione (dal 2007/08).



Dejan Kulusevski (21 anni, 24 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato un gol in Finale di Coppa Italia da Ezequiel Muñoz (con il Palermo contro l'Inter nel maggio 2011, a 20 anni e 233 giorni).



Tre dei sette gol di Dejan Kulusevski con la maglia della Juventus sono arrivati in Coppa Italia.



GLI ALTRI FACTS



PIRLO E ALTRI TRE - Andrea Pirlo è diventato il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico, dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino Zoff.



43 ANNI E 111 GIORNI - Gianluigi Buffon è il calciatore più anziano ad aver giocato una Finale di Coppa Italia dal 2007/08 ad oggi (da quando Opta raccoglie questo dato), con 43 anni e 111 giorni.



NESSUNO COME GIGI - Gianluigi Buffon ha vinto sei volte la Coppa Italia (una con il Parma e cinque con la Juventus), nessun giocatore ne conta di più.



NUMERO 400 - La Juventus è stata la prima squadra a tagliare il traguardo delle 400 partite di Coppa Italia – conta almeno 13 presenze in più di ogni altra formazione nella competizione.