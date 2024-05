Finale Coppa Italia 2024, biglietti: il comunicato della Serie A

Dal sito ufficiale della Juventus Il 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus avrà tutto il supporto di cui ha bisogno per cercare di vincere la sua quindicesima Coppa Italia Sono infatti andati esauriti, in pochissimi giorni, i biglietti destinati ai tifosi bianconeri per la Finale: nel dettaglio, la Curva e i Distinti Juventus, e anche i le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate, appunto, ai nostri sostenitori)Un grande abbraccio, in un Olimpico che si annuncia caldissimo; al momento sono stati infatti venduti 55 mila biglietti.Cresce l`attesa per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, in programma allo stadio "Olimpico" di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00.Superata quota 55mila biglietti venduti: i tagliandi per i settori Curve e Distinti dei due Club sono esauriti, così come le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate ai sostenitori della Juventus). Prosegue la fase di vendita libera con disponibilità soltanto nei settori Tevere e Monte Mario lato Nord per i tifosi dell`Atalanta.