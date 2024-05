Perin

Gatti

Bremer

Danilo

McKennie

Cambiaso

Nicolussi Caviglia

Rabiot

Iling-Junior

Vlahovic

Chiesa

Carnesecchi

De Roon

Hien

Djimsiti

Ruggeri

Ederson

Pasalic

Zappacosta

Lookman

Koopmeiners

De Ketelaere

Ci siamo, per laè arrivato il momento di scendere in campo per la partita più importante della stagione. Allo Stadio Olimpico si gioca ladi, raggiunta dopo le vittorie nelle fasi precedenti contro Salernitana, Frosinone e Lazio. Di fronte come avversaria l', forse la squadra più in forma del momento che a breve proverà a portare a Bergamo anche l'Europa League. Una finale, quella di oggi, nel senso letterale del termine per diversi giocatori bianconeri e per lo stesso Massimiliano Allegri, ormai in odore di addio.All. AllegriAll. Gasperini