Finale Coppa Italia: le quote del match

Il ritornello, in casa bergamasca, è lo stesso da anni e parla di un gioco spumeggiante che ha fatto e continua a far innamorare i tifosi e gli appassionati di calcio in Italia e non solo. Allo stesso tempo, però, un fastidioso rumore di sottofondo sposta l’attenzione di Gian Piero Gasperini e dei suoi ragazzi verso una bacheca ancora da riempire per coronare un percorso pluriennale eccezionale. La prima occasione, in attesa del confronto europeo di Dublino con il Bayer Leverkusen, è l’ultimo atto dicon la. Al contrario della Dea, i bianconeri sono reduci da mesi a dir poco travagliati e si giocano il tutto per tutto per riscrivere, almeno in parte, la storia di una stagione di alti e bassi.Le condizioni delle due contendenti sembrano agli antipodi, ma secondo il’equilibrio tipico delle finali regna comunque sovrano…Dopo il successo in campionato sulla Roma, arrivato al culmine di un periodo già ricco di soddisfazioni, i nerazzurri si preparano all’assalto di un trofeo, la Coppa Italia, che manca da quell’unico acuto nella stagione 1962/1963 e che rappresenterebbe il primo trionfo di Gasperini sulla panchina degli orobici. La quota-vittoria di Betclic nei novanta minuti è a 2.63, mentre per i bianconeri, guidati da un Massimiliano Allegri già vittorioso per ben quattro volte nella competizione, la valutazione è leggermente superiore, a 2.71. Il pareggio è dato a 3.02. Incerto ai massimi livelli, invece, il pronostico relativo alla quota antepost sulla squadra vincente della coppa, con entrambe le compagini indicate a 1.90.- Il 19 maggio 2021, l’undici capitanato allora da Giorgio Chiellini si impose nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta con le firme di Kulusevski e Chiesa, che vanificò il gol del momentaneo pari di Malinovskyi. Un’altra affermazione juventina per 2 reti a 1 è quotata a 9.50 da Betclic. In questa Serie A, al contrario, è il segno X ad averla fatta da padrone sia all’andata, giocata a Bergamo l’1 ottobre 2023 e chiusa sullo 0-0, che al ritorno, con il 2-2 di Torino del 10 marzo 2024 figlio dei timbri di Cambiaso, Milik e Koopmeiners (doppietta per quest’ultimo). La replica dello 0-0 nei novanta minuti è data a 7.00, mentre il 2-2 è stimato a 14.00. In generale, i traders si aspettano una gara da Under 2.5, a 1.57, mentre l’Over 2.5 è a 2.15.- Per superare la difesa atalantina, Allegri si affiderà probabilmente ancora una volta alla coppia offensiva composta da Dusan Vlahovic, la cui gioia personale è data a 2.65 da Betclic, e Federico Chiesa, già decisivo tre anni fa e ora indicato a 4.00. Fari puntati anche su Arkadiusz Milik, attuale capocannoniere del torneo e con quota-gol a 3.00, e sul giovane prodigio Kenan Yıldız, a 5.00. Con la squalifica di Scamacca, Gasperini dovrebbe puntare su Ademola Lookman, con quota-gol a 3.70 (per Snai a 3.50), supportato da una trequarti formata da Teun Koopmeiners, a 4.75, e Charles De Ketelaere, a 5.00. Sempre pericoloso in zona gol anche Mario Pašalić, a 5.50.