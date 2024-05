Tutto si decide in una notte carica di tensione e adrenalina. Mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma diventa il palcoscenico di un confronto epico tra due grandi del calcio italiano: Atalanta e Juventus. È il remake dell'atto finale della Coppa Italia del 2021, ma con nuove speranze, nuove sfide e nuove emozioni.La 77ª edizione dellavede entrambe le squadre giocarsi un trofeo che ha un significato speciale. Per la, la vittoria significherebbe la 15ª affermazione nella storia del torneo, un traguardo che la porterebbe ancora più in alto nel panorama calcistico italiano, staccando ulteriormente le rivali Inter e Roma, entrambe ferme a 9 trofei.(3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini(3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri