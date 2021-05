11







di Nicola Balice, inviato al Mapei Stadium

La Juventus vince la Coppa Italia! E' la quattordicesima della storia dei bianconeri, che portano a casa il secondo titolo stagionale dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli.



A decidere la sfida, un 2-1 controfirmato da Dejan Kulusevski: lo svedese apre le danze con un colpo dolcissimo, e - dopo il pari di Malinovskyi - serve l'assist decisivo per la corsa e il guizzo di Federico Chiesa, sempre più MVP della stagione bianconera.



