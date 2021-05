Il mondo del calcio e quello delle criptovalute iniziano a toccarsi. Come riportato da Investire.biz infatti, la Lega Serie A ha chiuso oggi un accordo con Crypto.com per realizzare una speciale collezione di NFT (Non Fungible Tokens) in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 19 maggio. Includerà trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro. Questo è solo l'inizio di una collaborazione tra Lega e Crypto.com, che porterà alla creazione di numerosi oggetti da collezione NFT legati al calcio italiano.