Laha già incrociato in stagione Fabio, designato comedella finale dicontro l'. Il fischietto classe 1981, considerato uno dei migliori italiani, è stato protagonista del big match contro l'Inter vinto 1-0 dai nerazzurri, ma anche del match contro la Lazio e del derby di Torino pareggiato 0-0. Invece non ha mai diretto in stagione l'Atalanta ed è alla prima apparizione nel torneo. I numeri dicono che tende a gestire il ritmo della gara con i, infatti in 322 partite arbitrate in carriera si contano 1.657 gialli estratti e ben 142 espulsioni (54 per doppia ammonizione e 88 per rosso diretto), quasi una ogni due gare. Anche il numero deiè elevato: sono 102 in totale, quasi 1 ogni 3 partite.