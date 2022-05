Oggi è giornata di vigilia in casa Juve, dove si prepara la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Qual è il programma? Questo, come riportato dal sito ufficiale bianconero: allenamento alle 12 (LIVE QUI) , a seguire partenza per Roma e alle 19:30 i bianconeri - in particolare Massimiliano Allegri - parleranno in conferenza stampa direttamente dallo Stadio Olimpico. Diretta testuale su ilBianconero.com.