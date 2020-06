La Juventus si è qualificata alla finale di Coppa Italia per la 19a volta nella sua storia. Il club bianconero si giocherà l'ultimo atto a Roma contro la vincente tra Napoli e Inter che questa sera si giocano l'altro accesso alla finale partendo dall'1-0 dell'andata in favore degli uomini di Rino Gattuso. Chi vince sfida la Juve all'Olimpico Roma mercoledì 17 giugno alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, così come Napoli-Inter di questa sera. Il calcio italiano riparte e la Juve spera subito di vincere un trofeo. Mancano solo 90 minuti...