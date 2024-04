Finale Coppa Italia 2024, contro chi gioca la Juventus

Finale Coppa Italia 2024, dove e quando si gioca

Finale Coppa Italia 2024, come si acquistano i biglietti

Biglietti finale Coppa Italia 2024, quanto costano

190 euro per la Tribuna Monte Mario

135 euro per la Tribuna Tevere

50 euro per i Distinti

35 euro per le Curve.

Un piccolo raggio di luce che illumina una stanza buia, una boccata d'ossigeno. Quale sia la metafora che più aggrada, è comunque quella giusta per descrivere il clima in casa Juventus dopo il passaggio del turno contro la Lazio . Una sconfitta indolore che permette ai bianconeri di tornare a giocarsi un trofeo e provare a rendere meno amara la stagione.La Juventus si è aggiudicata un posto in finale dopo aver battuto in semifinale la Lazio. Adesso attende di scoprire la sfidante che uscirà dalla sfida di questa sera tra Atalanta e Fiorentina.La finale di Coppa Italia si terrà il 15 maggio alle 21:00, come tradizione, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Questo evento concluderà il torneo 2023/2024 in una sfida unica.È già corsa ai biglietti per la finale di Coppa Italia, con il popolo bianconero che, galvanizzato, sogna di tornare a vincere un trofeo. Di seguito le modalità di vendita, come indicate su Juventus.com:"L'inizio della vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma è in programma per l'inizio della settimana prossima - nei prossimi giorni seguiranno indicazioni su Juventus.com con cui verranno dettagliati prezzi e modalità di acquisto. La vendita dei biglietti sarà divisa in quattro fasi: la prima riservata agli abbonati, la seconda a tutti i Member iscritti entro il 28 aprile, la terza ai possessori di Juventus Card acquistate e attivate entro il 26 aprile, infine la vendita libera".I prezzi dei biglietti per la finale di Coppa Italia – non ancora comunicati -, potrebbero rimanere in linea con quelli dello scorso anno, quando l'Inter affrontò la Fiorentina all'Olimpico. Per la finale del 2023, i biglietti erano venduti secondo le seguenti fasce di prezzo: