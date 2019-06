Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, fa il punto sul futuro di Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino: "Klopp è legato alla squadra e ai tifosi, la società crede ciecamente in lui. Quello che colpisce è che il Liverpool sia un blocco unico, anche se non avesse vinto sarebbe rimasto. Se tu parli con Klopp ti dice una cosa e lo stesso concetto è seguito da dirigenti e calciatori. La prima frase che ha detto è stata: 'Non è stata la partita più bella del mondo'. Anche questo lo rende grande, è quasi un affronto a sé stesso.



POCHETTINO - "Non lo hanno fatto intervistare da giornalisti italiani, probabilmente per evitare la domanda sul futuro che non sarebbe stata fatta prima della finale ma dopo si. Qualcosa in conferenza stampa ha detto, non ha svelato cosa farà ma non ha neanche detto che resterà di certo. Slegarsi dal presidente del Tottenham però è difficile, è un osso molto duro nelle trattative".