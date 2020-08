Manca una ventina di minuti alla fine di Psg-Bayern Monaco, finale di Champions League decisa dal gol dell'1-0 segnato di testa da Kingsley Coman al 59'. Gli uomini di Tuchel sono riversati in avanti alla ricerca del pareggio, quando arriva una palla in area a Kylian Mbappé: il giocatore francese finisce a terra dopo un contatto con Joshua Kimmich. Orsato non vede, il var Irrati non lo chiama alla on field review. Rivedendo le immagini, però, si vede chiaramente il tocco di Kimmich sul piede di Mbappé.