Proprio all'ultima azione del primo tempo della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, Kingsley Coman ha reclamato un calcio di rigore per un contatto con il terzino del PSG Thilo Kehrer. L'ex giocatore di Juventus e proprio PSG è penetrato in area ed è finito giù dopo aver sentito su di sé il braccio largo di Kehrer. Troppo poco per l'arbitro Daniele Orsato per decretare il tiro dal dischetto. I due hanno discusso anche uscendo dal campo per rientrare negli spogliatoi. Unico episodio da moviola in 45, anzi 46, minuti di alto livello calcistico.