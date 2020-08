Segui insieme a noi l'atto finale della Champions League 2019-2020. Allo stadio Da Luz di Lisbona scendono in campo il Paris Saint-Germain, alla prima finale di Champions della sua storia, e il Bayern Monaco, che il trofeo l'ha già vinto 5 volte (l'ultima nel 2013). E un pezzo di Italia: l’arbitro è Orsato, con Manganelli e Giallatini come guardalinee e Irrati al Var.

45' +1 - Coman chiede il calcio di rigore per una sbracciata di Kehrer in area che lo ha messo giù: per Orsato l'ex Juve è finito a terra con troppa facilità, nulla di fatto. Fine primo tempo.

45' - Clamorosa occasione per il PSG: pallone sanguinoso perso dal Bayern a ridosso della propria area, uno-due tra Mbappé e Di Maria e tiro debole del francese bloccato da Neuer.

42' - Fa paura il Bayern in campo aperto, Marquinhos chiude sull'ennesima scorribanda tedesca.

32' - Occasione anche per il Bayern: su un traversone dalla destra spizzato da Muller, Lewandowski colpisce di testa da pochi passi, attento Navas.

28' - Gran conclusione da fuori area di Herrera, deviata da un difensore del Bayern ma Orsato non ravvisa il corner.

27' - Primo ammonito del match: è Davies, per aver atterrato Kehrer che stava sterzando sul fondo.

25' - La finale perde un protagonista: esce l'acciaccato Boateng, al suo posto entra Sule.

23' - Gran contropiede del PSG, Neymar filtra per Di Maria, il cui destro da buona posizione finisce alto.

22' - Palo del Bayern! Lewandowski riceve in area da Davies, il centravanti polacco gira e incrocia, colpendo il legno alla destra di Navas.

18' - Che occasione per il PSG! Mbappé verticalizza per Neymar, che si presenta a tu per tu con Neuer e trova la grande opposizione del portiere tedesco.

14' - Il PSG si affaccia in avanti con Bernat che dal fondo serve all'indietro Mbappé, il cui tiro è ribattuto da Goretzka.

10' - Nei primi minuti è il Bayern, come prevedibile, a fare a partita. Ma il PSG tiene molto bene il campo.

1' - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. All. Flick