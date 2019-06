E' in corso la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham e anche la Juve guarda interessata all'incontro di Madrid dove sono scesi in campo tanti calciatori che interessano la squadra bianconera.. Occhio anche a Christian Eriksen e Toby Aldeweireld. Il primo va in scadenza nel 2020 e non ha accordo per il rinnovo, il secondo ha una clausola da 30 milioni di euro.