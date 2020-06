La finale di Champions League non si giocherà ad Istanbul. Le opzioni della Uefa in questo momento sono Lisbona oppure la Germania. Tra le città tedesche che si sono proposte per ospitare l'ultimo atto della Champions è Francoforte. "La città è sempre in grado di aiutare. Certo che siamo interessati, anche se viene disputata in modo diverso dal solito", ha dichiarato alla Bild Markus Frank, a capo dello sport nella città. Anche in Portogallo però c'è ottimismo . Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha parlato di "buone notizie" in riferimento alla possibilità di giocare la finale a Lisbona.