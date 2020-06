Il prossimo 17 giugno la Uefa prenderà una decisione definitiva sulla città che ospiterà la finale di Champions League di questa stagione. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, non è escluso che il teatro dell'ultima sfida possa essere nuovamente Istanbul che può tornare sui suoi passi se nei prossimi giorni i dati sulla pandemia consentano di riaprire ai tifosi. Quattro le altre città in lizza per ospitare l'ultimo atto della finale di Champions. Tra le altre candidature ci sono anche Lisbona, Francoforte, Monaco e Ginevra.