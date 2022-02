I drammatici avvenimenti avvenuti nelle prime ore della giornata odierna hanno letteralmente scosso l'intero globo. Tantissime le ististuzioni che si sono mosse per tentare di arrestare o quantomeno di arginare l'avanzata dei russi in Ucraina, tra queste anche la UEFA che, ha fatto sapere come la finale di Champions non verrà certamente disputata a San Pietroburgo. Al momento, l'ipotesi più accredidata è quella di farla disputare in Gran Bretagna, con gli stadi della città di Londra che spiccano su tutti. Nella lista delle possibili sedi risultano infatti il Tottenham Hotspur Stadium, Wembley, Emirates Stadium, ed infine il London Stadium. Si attendondo ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.