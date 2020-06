Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha rilasciato un’intervista a Marca, in cui ha raccontato come andò la finale di Champions League contro la Juventus a Cardiff, vinta poi 4-1: “Il primo tempo è stata una lunga fase di studio. Ma nell’intervallo Zidane ci disse di prendere le redini del gioco, di rubare palla alla Juventus e di aggredirla. Nel primo tempo c’era rispetto, eravamo un po’ bloccati e non abbiamo invaso tanto la loro metà campo. Nella ripresa questa è stata la chiave. È stato un cambiamento tattico che ci ha dato dei vantaggi, poi siamo stati bravi a seguire le indicazioni del nostro allenatore. Il gol di Mandzukic fu un colpo di genio, un bellissimo gol. Keylor Navas non poteva farci nulla. Era importante congelare il possesso palla dopo il terzo gol. Poi Asensio fece il quarto, e io ero dietro di lui pronto per segnare. Non ho vergogna nel dire che mi sarebbe piaciuto essere un marcatore di quella partita, ma non importa”.