Daniele Orsato è uno degli arbitri italiani più celebri del momento, tanto che fra pochi minuti dirigerà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. In Italia non è molto amato dagli antijuventini per il famoso Inter-Juve della mancata espulsione di Pjanic, ma poco conta davanti al suo riconoscimento internazionale. Ed ecco cos'ha detto nel prepartita della finale di Champions Alessandro Del Piero: "Orsato è sempre stato molto autoritario, ma poi ha imparato anche a comunicare meglio coi giocatori, fattore chiave per gli arbitri di oggi. Prende la professione come la vita, come giusto che sia.".