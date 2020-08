3









Vedere Pjanic in tendenze su Twitter suscita curiosità. Anche perché ormai non è più un giocatore della Juventus, dall’anno prossimo vestirà la maglia la maglia del Barcellona, in più non è un bad boy che fa notizia fuori dal campo. Scorrendo un paio di commenti, l’evento nasce per l’assegnazione arbitrale della finale di Champions League: ci sarà un po’ d’Italia in Europa, infatti sarà Daniele Orsato il fischietto della gara. I tifosi dell’Inter si sono tuffati nei ricordi e hanno rivangato il contatto Pjanic-Rafinha di quel scoppiettante derby d’Italia del 2018 vinto 3-2 dalla Juve. Il bosniaco entrò duramente sull’ex blaugrana e Orsato non reputò il fallo punibile di ammonizione, che sarebbe costata a Pjanic l’espulsione per somma di gialli. La decisione fu ampiamente contesta dall’Inter, che tuttora la ricorda e la rimembra. Evidentemente non è ancora andata giù, e la tifoseria juventina gliel'ha fatto notare Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi dell’Inter e della Juve