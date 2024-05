Bianconeri - Juventus Story



I film che menzionano la Juventus



Santa Maradona



L'allenatore nel Pallone



Vacanze in America



Al bar dello sport



Eccezzziunale… veramente



Il presidente del Borgorosso FC



L'Inafferrabile 12

La, con la sua storia ricca di successi e di controversie, è diventata unanon solo nel calcio italiano, ma anche nelladel paese, come dimostrano le numerose citazioni e rappresentazioni nele nella"Bianconeri - Juventus Story" (Black and White Stripes: The Juventus Story) ne è un esempio: il. Questo film narra la storia della società bianconera, e del legame storico con la, che dura fin dal 1923, costituendo il sodalizio imprenditoriale più antico e duraturo dello sport italiano.Il film prende ispirazione da una frase di, storico patron della, che riguardava la competizione tra le tre grandi squadre del calcio italiano (Juventus, Inter e Milan) per aggiungere nuove stelle alle loro maglie. Agnelli disse: «La vera gara tra noi e le milanesi sarà tra chi arriverà prima: noi a mettere lastella, loro la». Questa dichiarazione si riferisce alla tradizione in Italia di aggiungere una stella sulla maglia per ogni dieci campionati vinti.Il documentario copre trent'anni di storia della, dagli anni '80 agli anni 2010, raccontando non solo i successi sportivi ma anche le sfide e le controversie affrontate dalla squadra.Sono 7 iche hanno una menzione, diretta o indiretta, per la Juventus." è una commedia italiana del 2001 diretta da Marco Ponti. Considerata una delle migliori commedie italiane dei primi anni Duemila, il film è ambientato a Torino e segue le vicende di quattro studenti universitari che cercano di trovare il proprio posto nel mondo.Nonostante i protagonisti non dichiarino esplicitamente alcuna fede calcistica, c'è una scena memorabile in cui li vediamo sugli spalti del vecchio stadio Delle Alpi, intenti a guardare una partita di campionato tra la Juventus e l'Atalanta. Questa scena rappresenta un momento significativo del film, mostrando uno spaccato della vita torinese e del calcio come parte integrante della cultura e dell'esperienza quotidiana." è una commedia del 1984 diretta da Sergio(il nome corretto del regista), diventata un cult del cinema italiano. Il film è una farsa che prende di mira il mondo del calcio italiano durante gli anni Ottanta, un periodo in cui la Juventus era una delle squadre dominanti.Il protagonista del film è, interpretato da Lino Banfi, un allenatore di calcio che guida la Longobarda, una squadra immaginaria di Serie A, attraverso una serie di situazioni comiche e paradossali. La Juventus, essendo la squadra più potente e influente del decennio, viene spesso citata nel film.Viene inoltre raffigurato Monsieur Platini:, stella francese della Juventus negli anni Ottanta, appare nel film (anche se interpretato da una controfigura) in una scena surreale ambientata nella nebbia dello Stadio Comunale di Torino."Vacanze in America" è una commedia del 1984 diretta da, uno dei registi più prolifici del cinema italiano. Ambientata negli, la pellicola racconta le avventure di un gruppo di studenti di un liceo romano in viaggio con i loro professori.Il film è noto per i suoi riferimenti calcistici, tipici del cinema italiano degli anni Ottanta, un periodo in cui il calcio era un tema popolare e ricorrente nelle commedie. Una delle scene più memorabili vede un gruppo di tifosi romanisti, capitanati da, incontrare un gruppo di tifosi juventini nella Death Valley.La situazione degenera rapidamente in una partita di calcio improvvisata, che viene arbitrata da Don Buro, interpretato da Christian De Sica."Al bar dello sport" è una commedia del 1983 diretta da Francesco Massaro, che rappresenta perfettamente la passione degli italiani per il calcio e ilnegli anni. La trama ruota attorno a Lino Banfi, che interpreta Lino, un uomo comune con una passione sfrenata per il gioco e il calcio.Nel film, Lino frequenta un modesto bar alla periferia di, dove incontra il muto, interpretato da. Parola consiglia a Lino di fare una scommessa clamorosa, puntando su una vittoria del Catania contro la Juventus, una delle squadre più forti del campionato. In una scena esilarante e sorprendente, il Catania vince la partita all'ultimo minuto grazie a un gol decisivo del bomber di provincia Aldo Cantarutti."Eccezzziunale... veramente" è una commedia del 1982 diretta da, che ha contribuito a lanciarenel panorama della comicità italiana. Abatantuono interpreta tre personaggi distinti, ognuno dei quali rappresenta un tifoso di una delle principali squadre di calcio italiane.Il film è composto da tre episodi, ognuno incentrato su uno dei tre tifosi interpretati da Abatantuono. Quello juventino?detto "Tirzan". Camionista, Felice è il protagonista del secondo episodio. La sua storia culmina in un'esperienza straordinaria quando, in occasione di una partita tra Milan e Juventus a San Siro, si ritrova in tribuna d'onore accanto a Giovanni Agnelli, chiamato affettuosamente "Cianne Agnello"."Il presidente del Borgorosso Football Club" è una commedia del 1970 diretta dae considerata un pioniere delle commedie calcistiche italiane. Il film è interpretato da Alberto Sordi, uno dei più grandi attori del cinema italiano, che qui offre una performance memorabile.Nella trama, Alberto Sordi interpreta Benito Fornaciari, un uomo che eredita dal padre la squadra di calcio di un piccolo paesino della Romagna, ille cui maglie sono bianconere. Inizialmente disinteressato al calcio, Benito viene presto contagiato dalla febbre del tifo e diventa appassionato della sua nuova squadra.In un'escalation di passione e follia calcistica, Benito decide di indebitarsi per portare al Borgorosso un grande nome del calcio:, interpretato da sé stesso. Sivori, leggendario attaccante che aveva giocato per la Juventus e il Napoli, era già ritirato dal calcio professionistico da due anni all'epoca del film, ma accetta l'offerta di. L'inclusione di Sivori nel film rappresenta uno degli esempi più celebri di calciatore che recita nel cinema italiano."L'inafferrabile 12" è una commedia del 1950 diretta da, uno dei primi film italiani ad essere ambientati nel mondo del calcio. La trama ruota attorno a Walter Chiari, che interpreta un doppio ruolo di due gemelli: uno dei quali è il portiere titolare della Juventus. Questo espediente narrativo consente a Chiari di mettere in mostra il suo talento comico attraverso una serie di equivoci e situazioni divertenti.Alcune scene del film furono girate al Campo Sportivo Gianpiero Combi in via Filadelfia a Torino, che all'epoca era il centro d'allenamento della Juventus. Il film vanta anche la partecipazione di diverse stelle della Juventus dell'epoca, che interpretano sé stessi, tra cui: