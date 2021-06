Filippo Tortu, una delle stelle dell'atletica italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il percorso della Nazionale ad Euro 2020 e, più in generale, l'andamento della competizione. Per quel che riguarda l'Italia, Tortu ha approfittato dell'occasione per dare un consiglio, scherzoso, a Federico Chiesa: "Deve correre più piano, se no il rischio è che me lo ritrovi di fianco in corsia!"