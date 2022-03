Filippo Roma, inviato de Le Iene, è tornato a parlare del servizio sui presunti errori arbitrali. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: "Mi hanno apostrofato in tutti i modi i tifosi della Juve, ma non hanno capito nulla del mio servizio. Con Cesari abbiamo analizzato gli episodi controversi e la Juve ha avuto più torti che favori, è in credito con gli arbitri. C’è comunque grande sudditanza psicologica nei confronti delle tre grandi del nord. Il rigore non dato al Torino contro l’Inter grida vendetta. Chiaro ed evidente errore, il Var non interviene. Potrebbe esserci una sudditanza verso l’arbitro centrale se l’arbitro è giovane. Intendo indagare sul mondo arbitrale, la sudditanza esiste e bisogna andare a fondo alla questione. Gli arbitri sono pagati dalla collettività e bisogna cancellare questa nube".