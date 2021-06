Il giornalista de Le Iene Filippo Roma è intervenuto questa sera a Sportitalia per parlare dell'inchiesta del programma di Mediaset riguardo alla partita tra Juventus e Inter del 2018 e, in particolare, dell'episodio Pjanic: "Da giorni sono sommerso di offese dei tifosi juventini. Noi vogliamo fare luce sul mondo arbitrale, loro decidono le partite. Vogliamo capire se agiscono per bene o per male. La querela che ci hanno fatto Orsato, Valeri e Rizzoli è benefica. Con l'accesso agli atti abbiamo avuto accesso al filmato in sala Var. Qui abbiamo capito che qualcosa non torna"



FEDE CALCISTICA - "Lo sanno tutti, io tifo Roma. Mourinho è un top, sono entusiasta" ARBITRI - "Quando un personaggio pubblico riceve una domanda ha il diritto di non rispondere ma se non risponde il silenzio racconta qualcosa. Se uno ha la coscienza pulita risponde. Qualche dubbio viene. Le dichiarazioni degli arbitri alla squadra mobile di Bologna non corrispondono a quanto decriptato da noi nel video in sala Var. Vogliamo arrivare alla verità, capire se c'è stato un comportamento non in linea. Questo è un problema arbitrale, non favorire o sfavorire la Juve. Ci chiediamo se hanno operato bene, e di questo devono rispondere ai tifosi. Il mondo arbitrale deve diventare trasparente e riconoscere quando sbaglia. Orsato ha ammesso l'errore 3 anni dopo, non può esistere questo"