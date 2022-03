Filippo Roma, inviato de Le Iene, ha parlato nella trasmissione New Sound Level su un nuovo servizio in preparazione:



"Sto preparando un servizio che riassume tutti i torti e i favori arbitrali di cui ha goduto la Juventus. Clamoroso è un episodio accaduto nella partita contro la Roma. Orsato, dopo la concessione del rigore in favore dei giallorossi, disse a Cristante: “Su calcio di rigore non esiste vantaggio. Si tratta di una gaffe clamorosa perché dimostra che l’arbitro in questione non conosce il regolamento. Comunque, detto ciò, non ricordo un’altra occasione in cui alla Roma sono stati concessi due rigori contro la Juve, quindi le polemiche sono relative".