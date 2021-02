Curiosità dalla Premier League. L'ex terzino sinistro Filipe Luis, che ha giocato con Chelsea e Atletico Madrid, al Guardian ha raccontato un retroscena su Eden Hazard, che prima di trasferirsi al Real Madrid era stato accostato anche alla Juventus: "Cinque minuti prima di iniziare la partita, Eden giocava sempre a Mario Kart sul cellulare e faceva il riscaldamento con le scarpe slacciate. Poi in campo non lo fermavano mai. Salah? Sembrava Messi. Quando decise di andare alla Fiorentina gli chiesi se fosse pazzo, era al Chelsea! Mi disse che aveva bisogno di giocare e in quel momento capii che era un grande giocatore".