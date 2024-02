Juventus, Kostic può partire a fine stagione: le ultime

In una stagione calcistica ricca di alti e bassi,si è ritagliato un posto comunque rilevante in quest'annata alla Juventus. Con 4 assist in 23 partite, i suoi numeri non deludono, ma è l'impressione generale che lascia a sollevare domande.L'esterno serbo, infatti, sembra essere in una fase di regressione rispetto alla sua forma brillante della stagione precedente. A sottolinearlo sono le ultime prestazioni, dove sono apparsi più evidenti gli errori e le difficoltà che Kostic ha affrontato nel corso di questa stagione.Proprio per le sue prestazioni altalenanti,, soprattutto se arriverà un'offerta che la squadra bianconera riterrà accettabile. I tentativi di avvicinamento ci sono stati sia durante l'estate che nell'ultima sessione di mercato, ma finora la Juve non ha mai mostrato un interesse concreto nel separarsi dal giocatore. Non a titolo temporaneo, almeno.La sua avventura alla Juventus ha avuto momenti di luce, con quei brillanti assist e momenti di gioco incisivo che fanno sognare i tifosLa domanda ora è se Kostic riuscirà a ritrovare la sua forma migliore e a dimostrare il suo valore indiscutibile per la Juventus, o se il suo destino sarà quello di cercare fortune altrove. Con il mercato che si avvicina e le speculazioni che si intensificano, il futuro di Kostic resta avvolto nell'incertezza.