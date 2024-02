Ancora un fantasma, ancora deludente. Filipsembra davvero non riuscire a tornare sui livelli della scorsa stagione, tanto che ormai si parla sempre più spesso di un suo possibile addio allaa fine anno. Di seguito i giudizi dei giornali sulla sua prestazione contro il Verona.- "Lo si nota per il tiro su cui l'incauto Tchatchoua allarga un braccio e provoca il rigore. Nel complesso si disperde nell'anonimato, intristito come tanti e nonostante la vulnerabilità di Tchatchoua".- "Al rientro dopo la panchina contro l’Udinese, ci si aspettava da lui uno scatto d’orgoglio. Invece la musica non cambia: spinge poco, come sono scarsi i cross. Ha solo il merito di essersi procurato il rigore".- "Prende il rigore sparando in porta, mezzo voto in più. Era partito troppo basso". QUI TUTTE LE PAGELLE DEL MATCH ) - "Non punge e non la stoppa neanche nel momento più importante. Involuto".