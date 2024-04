Filip Kostic, prestazioni in calo



Filip Kostic può salutare in estate la Juventus?

Non è stata una stagione brillante per Filip. L'exinfatti non è riuscito a mantenere i livelli di continuità che lo avevano elevato a pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano. Poco lucido e spesso lento, nel corso di questa stagione ha anche commesso qualche errore difensivo grave.L'anno scorsoera stato fondamentale per la risalita dellanella prima parte di stagione e anche per buona parte della seconda fase, quella della penalizzazione. Il serbo faceva giù e sù sulla fascia come un ossesso, garantendo fiato, corsa, assist e soprattutto gol.Kostic infatti non ha ancora segnato nessuna rete, né in, né in. L'anno scorso in 54 presenze tra campionato e coppe varie aveva messo a referto tre gol e undici assist.Una di queste nel derby d'Italia vinto a San Siro per 0-1. Già nella fase finale della stagione era calato, ma poteva essere anche dovuto all'enorme sforzo fatto. Il trend però si è confermato. Appena quattro assist in Serie A e stavolta nessun gol. Mai decisivo alla lunga, ha perso lucidità e costanza anche nei cross. Su 147 cross tentati 40 sono riusciti. Il volume di cross però è inferiore rispetto alla passata stagione.Questo fa sì che il suo nome sia tra i papabili per la partenza nella prossima sessione estiva. La Juventus valuta Kostic attorno ai 15/20 milioni di euro. Giuntoli potrebbe sperare in un buon Europeo da parte del serbo per poter arrotondare sulla cifra, in modo tale da poterci guadagnare qualcosa da investire nel prossimo mercato.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.