C'è un account parodia che molti tifosi della Juve conoscono. Si chiama Ruttosporc e ogni giorno non manca di sottolineare i presunti favori (da arbitri a giornalisti) verso il club bianconero. L'ultimo a finire nel mirino di questo discutibile account Twitter è stato il telecronista Dazn Pierluigi Pardo, accusato di aver incensato troppo Cristiano Ronaldo per un calcio di rigore. Il Tweet è stato però cancellato dopo che lo stesso Pardo ha risposto a tono sul social: "​Mai detto. Forse vi riferite al tiro del secondo tempo (quello sì bellissimo) dopo stop al volo con deviazione di Toloi e super parata di Gollini. Ironia e cazzeggio sono ben accette ma le fake news no (almeno abbiate il coraggio di taggarmi così vi rinfresco la memoria). Ciao". E non è finita qui...



