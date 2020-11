Da un portoghese all'altro, da campione a campione. Luis Figo ha commentato la condizione di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Marca: "Non mi stupisce, è sempre stato un grande professionista. Se verrà rispettato dagli infortuni, segnerà ancora. E' un suo dono. Poi ha la fortuna di una condizione sempre al top, anche se chiaramente l'età si inizia a far sentire sul recupero e sulla velocità. In Italia l'età la vedono in un modo diverso rispetto alla Spagna, dove se si ha 30/31 anni e si sbaglia una partita si è spacciati; in Italia si valuta in rendimento, non la carta d'identità".