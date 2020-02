Luis Figo, ex centrocampista tra le altre di Inter e Real Madrid, ha parlato all'agenzia di stampa Adnkronos anche della lotta scudetto in Serie A tra Juve, Inter e Lazio: "Speriamo che l'Inter possa andare fino in fondo in campionato. Tutti i tifosi interisti se lo augurano da anni di vincere nuovamente lo scudetto. Conte? Nessuno ti può assicurare i risultati ma per la sua esperienza e il suo passato mi aspettavo questo impatto. La speranza è che possa fare bene, conosce bene il campionato ma è sempre difficile con una squadra come la Juve, con grande organizzazione, è difficile, l’Inter deve essere regolare e speriamo bene. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Conte? Se non mi faceva correre troppo sì".