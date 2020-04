Futuro tutto da scrivere per Mauro Icardi: spiragli tutti aperti, Juve compresa. Intervenuto nel corso di una diretta social di Wanda Nara, uno dei figli ha dichiarato: "Mauro Icardi in bianconero o in nerazzurro? Mio fratello direbbe la Juve perché c'è Cristiano Ronaldo. A me non me ne frega perché non è la mia squadra, quindi vada lui. Se gli piace l'Inter vada all'Inter, se vuole la Juve va alla Juve".