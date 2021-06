Nicolò Pirlo, figlio neo 18enne di Andrea Pirlo, è molto attivo sui social, anche per commentare questioni riguardanti il padre. Specialmente in quest'ultimo periodo. Oggi è spuntata una storia su Instagram del giovane Nicolò, nella quale si è scagliato contro persone non meglio identificate, ma che è molto facile ricondurre a chi, dopo l'addio di Pirlo alla panchina bianconera, ha rilasciato dichiarazioni negative nei confronti del suo operato (vedasi Igor Tudor). Ma cos'ha scritto Pirlo Jr. contro costoro? "Stanno uscendo tutti ora. Mezzi uomini."