La Sampdoria è in piena tempesta. E dalle intercettazioni emergono diversi problemi, uno su tutti arriva dalla conversazione tra figlia di Massimo Ferrero, Vanessa, con il compagno Filippo Boggiani: "Se papà ha la Sampdoria è perché quello str... gli ha firmato i fogli (secondo la guardia di Finanza, riferimento all'avvocato Romei, ndr). Hanno magnato tutti e io mi ritrovo così. Io devo avere i soldi miei!! E ancora l'avvocato (Romei, ndr) si è arricchito, s'è arricchito per anni titolare della c..o di squadra. Ora ci stanno i problemi ma prima hanno mangiato tutto".Lo scorso 21 giugno, parlando con un'amica, si sfoga: "No non ho fatto un c...o de quello che sto a pagà! Ha fatto tutto mi' padre! non .... non sto manco a magnà ... m'ha prestato du spicci perché è una casa che un altro padre te l'avrebbe comprata già cento anni fa senza problemi! Non posso neanche andarlo a di' in giro che Massimo Ferrero è 'na merda... che fa schifo... che va a di' a tutti che tutti i figli so' attaccati alla bocca... invece lui che fa 'sta c...o di vita la fa grazie a me! Capito? Se lui sta dove sta... se è arrivato in Sampdoria ... se è arrivato a essere qualcuno è grazie a 'sta pezza de m... che ha firmato tutto! e guarda come me fa sta! E per un c..o de mutuo che mi ha dato... tutti i giorni a rompere!".