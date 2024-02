Verrà osservato unprima delle gare di questo fine settimana. A dichiararlo è la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il motivo? La scelta è stata del presidente federale Gabriele Gravina, a partire dalla giornata di oggi su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio. In onore delle. Incidente avvenuto questa mattina in Via dei Martiri nel capoluogo toscano. Crollato infatti il cantiere di un noto supermercato, con alcuni operai morti ed altri feriti. Per questo si terrà un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio di ogni gara.